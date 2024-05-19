Як розрахувати пенсію та які виплати будуть за мінімальної зарплати

Яку пенсію можна отримати у майбутньому за умови мінімальної заробітної плати.

В Україні розмір пенсійних виплат залежить від двох чинників – сплачених соціальних внесків протягом трудового стажу та кількість стажу й середньої зарплати за три роки перед виходом на пенсію.

Про це пише 24 "Канал".

Як можна розрахувати розмір пенсії за мінімальної заробітної плати

Від 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 8 000 гривень. А середній розмір зарплати, за останніми даними ПФУ, становить 16 836 гривень.

Відтак, розмір середньої заробітної плати в Україні за останні три роки становить 13 559,41 гривень.

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Тобто людина, яка отримує мінімальну зарплату за наявності повного стажу – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків – отримуватиме пенсію у розмірі 2 255 гривень.

На сьогодні в Україні налічують понад 10 мільйонів пенсіонерів, з них до 3 мільйонів отримують пенсію у розмірі 3 тисяч гривень.

Мінімальні виплати для пенсіонерів у 2024 році

Після березневої індексації мінімальна виплата у розмірі 3 370 гривень надається таким особам:

пенсіонеру, якому виповнилося 80 років, а стаж становить щонайменше 20 років для жінок й 25 років для чоловіків,

пенсіонеру, якому понад 65 років, не працює й має повний стаж.

Мінімальні виплати для тих, хто набув повний стаж, залежно від віку змінюються так:

2 980 гривень надається пенсіонерам до 70 років,

3 240 гривень – від 70 до 80 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, на яку пенсію варто розраховувати із зарплатою 10 тисяч гривень.

Українці, зарплата яких становить 20 тис. грн та які мають 35 років стажу, можуть розраховувати на пенсію у розмірі лише 5 637,6 грн.

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