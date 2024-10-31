Як шахраї маніпулюють "1000 Зеленського": в Мінсоцполітики попередили про небезпеку для громадян 

Міністерство соціальної політики не виплачує "зимову" грошову допомогу, усі операції відбуваються через портал "Дія".
У Мережі ширяться повідомлення з посиланнями на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які обіцяють виплатити 1000 гривень від держави.
Про це повідомили у Мінсоцполітики.
"Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональних даних карток, внаслідок чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", – наголосили у міністерстві.
У відомстві пояснили, що достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у розмірі 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду.
А всі необхідні кроки для отримання грошової допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка" здійснюватимуться через портал або мобільний застосунок "Дія" та у відділеннях або мобільних додатках банківських установ.
Нагадаємо, шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг "Дія". Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.
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