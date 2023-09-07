Як Україна готується до зими: пояснення Данілова

Зима буде складною, але держава готує все необхідне, щоб вистояти.

Зимовий період може бути складним для українців. Наразі тривають роботи з підготовки. Не виключено, що росіяни знову битимуть по енергосистемі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері "Сніданок з 1+1".

"Вчора на засіданні Ставки було окреме засідання, яке саме цьому питанню було направлене. Президент був незадоволений тією підготовкою, яка відбувається на сьогоднішній день. Я можу сказати, що на суботу назначена наступна зустріч, для того, щоб всі, хто має цим займатися – прозвітували, в який спосіб відбувається ця робота. Але вона триває, вона йде. Ми вже маємо досвід минулої зими, коли країна-агресор атакувала нашу інфраструктуру, наші обʼєкти", - сказав він.

Нагадаємо, очільник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики невпинно продовжують підготовку до опалювального сезону, тому до зими українська енергосистема буде "максимальна готова".

З його слів, підготовка до опалювального сезону триває і не зупиняється ні на мить. Так, наразі вже виконано від 60% до 80% плану відновлення енергосистеми.

Кудрицький наголосив, що обіцяти легкої зими неможливо, але "українська енергосистема вистоїть".

Прем'єр України Денис Шмигаль раніше заявлялв, що Російська Федерація, найімовірніше, продовжить атакувати енергетичну систему України, тому наразі вирішується питання, як захистити її від ворожих обстрілів.

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