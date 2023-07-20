Як Україна зможе експортувати своє зерно за альтернативними маршрутами: пояснення міністра

Україна може використати порти Хорватії для доставлення свого зерна за кордон, проте їхніх потужностей буде замало, а тому потрібно буде залучати порти в інших державах

Про це в етері телемарафону сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Він зазначив, що використання портів Хорватії буде недостатньо, щоб ефективно експортувати українську агропродукцію.

"Це частково життєздатний варіант (залучити для зернової угоди порти Хорватії, – ред.)... Нема панацеї, ні один порт не вирішить всіх проблем. Цей маршрут умовно піде через Закарпаття, Угорщину... Об'єм – це якісь сотні тисяч (тонн, – ред.), а нам треба мільйони... Думаю, що на Адріатичному морі можна задіяти і словенські, і італійські порти... а також балтійські порти Литви, Латвії, Німеччини, Голландії", - пояснив міністр.

Експорт зерна з України та дії російського терористичного режиму

Нагадаємо, Хорватія готова допомогти знайти альтернативні напрямки для експорту українського зерна.

Як відомо, 17 липня закінчився термін договору "зернової угоди", яка була підписана між РФ та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022-го. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди". Також країна-окупантка заявила, що знищуватиме усі цивільні судна, які прямують з українських портів. У Міноборони України відповіли дзеркальними діями.

Російська терористична армія також обстріляла порти Одеси та знищила зерно, яке мало бути доправлене до Китаю.

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