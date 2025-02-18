Як українці витратили кошти "Зимової єПідтримки": основні напрями

Загалом від 25 жовтня 2024 року до 1 лютого 2025-го українці витратили 6,7 млрд грн з отриманих 9,6 млрд грн.

Державна програма "Зимова єПідтримка", запроваджена для допомоги громадянам у зимовий період, вже довела свою ефективність. Більшість отриманих коштів українці спрямували на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, ліків та інших нагальних потреб.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко, ці витрати не лише допомагають людям, а й підтримують вітчизняний бізнес та сприяють наповненню бюджету.

"Програма виконує свою головну функцію – допомагає людям у складні зимові місяці. 56% коштів було витрачено на оплату комуналки. Водночас частина грошей пішла на мобільний зв’язок, ліки, транспортні послуги, книжки. Це не тільки забезпечення базових потреб, а й підтримка економіки через створення робочих місць та податки, які фінансують наші Сили оборони", – зазначила Свириденко.

Як українці розподілили виплати

Загалом від 25 жовтня 2024 року до 1 лютого 2025-го українці витратили 6,7 млрд грн з отриманих 9,6 млрд грн.

Найпопулярніші напрями витрат:

комунальні послуги – 3,8 млрд грн (56% від загальної суми)

телекомунікації (мобільний зв’язок, інтернет) – 1,4 млрд грн

заклади харчування – 386 млн грн

ліки та медичні засоби – 189 млн грн

комп’ютерні послуги та IT – 187 млн грн

благодійність – 177 млн грн

книжки та друкована продукція – 147 млн грн

транспортні послуги (залізничні перевезення, громадський транспорт) – 90 млн грн

кінотеатри – 47 млн грн

поштові послуги – 42 млн грн

платне телебачення та радіопослуги – 29 млн грн

Станом на 17 лютого 2025 року кількість поданих заявок на виплату 1 000 гривень через застосунок "Дія" та банки-партнери сягнула 12 мільйонів, з яких 3 мільйони – заявки на виплати на дітей.

Нагадаємо, уряд розширив деякі програми "Зимової підтримки", щоб більше українців могли ними скористатися.