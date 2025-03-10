Як українці збагатили бюджет Польщі: в держбанку приголомшили сумою

Українські мігранти лише 2024 року допомогли збільшити надходження до бюджету Польщі на 15,1 млрд злотих.

Українці торік внесли до бюджету Польщі майже 4 млрд дол. (15,1 млрд злотих).

Такі оцінки наводить державний Банк економіки Польщі (BGK), передає Bankier.pl.

"Враховуючи орієнтовну суму податків, які було сплачено в Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що з кожного одного злотого, отриманого громадянами України за програмою "Сім’я 800 плюс", мігранти сплачували до польського держбюджету близько 5,4 злотого", – повідомили фінансові експерти банку.

Польські середні та великі компанії 2025 року планують збільшити працевлаштування серед працівників з-поза меж ЄС, зокрема з України.

За попередніми оцінками, в Польщі можуть перебувати понад два мільйони громадян України, з яких близько мільйона приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Тим часом Варшава "виставила" рахунок щодо грошей, які Польща витратила на Україну за три роки війни.

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