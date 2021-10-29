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Як уникнути блокування активів на ВайтБІТ Новини компаній

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Як уникнути блокування активів на ВайтБІТ

Все частіше має місце ряд прецедентів, коли якась біржа криптовалюти заблокувала кошти на вимогу регулятора.

Розповідаємо про інструмент, який завчасно впровадила ВайтБІТ біржа для захисту активів своїх користувачів, а також відповідності платформи міжнародним нормам AML.

Навіщо потрібен AML

Криптовалюта — сфера електронних фінансових операцій, що набирає обертів. Важливо розуміти, що вона децентралізована, а отже анонімна. І попри те, що інформація про кожну транзакцію зберігається у мережі блокчейн, знати, звідки на гаманець надходили кошти та чи є вони “чистими”, тобто не пов'язаними зі злочинною чи забороненою діяльністю, раніше не можна було.

Звідси маємо призначення AML - низки стандартів, які впроваджує майже кожна криптобіржа, зацікавлена у тому, щоб її клієнти не потрапляли на брудні активи та не зв'язали свої активи зі злочинцями (з огляду на глобальні цілі FATF та Європейського Союзу).

Whitebit біржа самостійно перевіряє контрагентів, а також дає таку можливість своїм клієнтам. Відповідно, віртуальні активи, що зберігаються на холодних гаманцях біржі, не пов'язані зі злочинною діяльністю завдяки внутрішнім перевіркам.

Довідка: вітчизняні законодавчі норми щодо роботи постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, орієнтовані на стандарти групи FATF, директиви Євросоюзу, рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. У квітні 2020 року набрав чинності Законопроєкт №2179, який зобов'язує постачальників цифрових послуг самостійно здійснювати перевірки адрес на причетність до незаконної діяльності.

Як зробити перевірку 

На жаль, далеко не широко розповсюдженою практикою досі є впровадження ефективних внутрішніх процедур та механізмів для захисту користувачів від неблагонадійних взаємодій. На white bit є окремий інструмент для перевірки адрес на причетність до злочинної або забороненої діяльності. На цю мить можна проаналізувати гаманці  BTC, BTH, ETH, LTC.

На сторінці є список міток, які виконують функцію відображення сигналів ризику на кожен окремий гаманець. Таким чином на whitebit markets можна визначити, наприклад, контрагента, який був помічений у незаконному заволодінні коштами своїх користувачів (SCAM) або у вимаганні чи крадіжці коштів шляхом злому, чи представляє Darknet-середовище та інше.

Клієнтам бірж, у тому числі whitebit, оптимально перед кожною новою взаємодією перевіряти адресу. Те, що сьогодні окремий контрагент має низький бал за шкалою оцінки ризику, не означає, що і згодом він буде залишатися таким.

Користувачі whitebit відгуки формулюють у такому ключі за даним питанням: на випадок, якщо через якийсь час після взаємодії контрагента буде віднесено до категорії ризикових, чи він стане фігурантом розслідування, рекомендується фіксувати кожну перевірку (наприклад, робити скріни екрану). Це в будь-якому випадку спростить використання whitebit ru.

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