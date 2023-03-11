Як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік: що здорожчало найбільше

Найбільше здорожчали яйця та фрукти.
Середні ціни на продукти харчування у лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%. Загалом у лютому цього року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%. А за рік продукти здорожчали на 31,5%.
Про це йдеться на сайті Державної служби статистики (Держстату).
Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року.
За даними відомства, серед продуктів найбільше здорожчали:
- яйця – на 80,3%
- фрукти – на 74,9%
- риба та рибні продукти – на 44,1%
- овочі – на 36,2%
- цукор – на 32,5%
- хліб та хлібобулочні вироби — 26%
- макаронні вироби – на 25,8%
- олія – на 24%
- м'ясо та м'ясопродукти — на 23,2%
- сир та м'який сир — на 23%
- молоко – на 17,4%
- соняшникова олія – на 14,1%
Раніше стало відомо, що в Україні найближчим часом прискоряться інфляційні процеси. Причина - відновлення економіки та зростання споживчого попиту.
Повноцінне відновлення економіки України очікується в наступних роках. За прогнозами НБУ, 2024 року економіка зросте на 4,1%, а 2025 року – ще на 6,4%. Економічна активність в Україні 2023 року залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.
Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на 2023 рік закладено ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.
Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.
Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.
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