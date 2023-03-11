Як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік: що здорожчало найбільше

Середні ціни на продукти харчування у лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%. Загалом у лютому цього року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%. А за рік продукти здорожчали на 31,5%.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики (Держстату).

Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року.

За даними відомства, серед продуктів найбільше здорожчали:

яйця – на 80,3%

фрукти – на 74,9%

риба та рибні продукти – на 44,1%

овочі – на 36,2%

цукор – на 32,5%

хліб та хлібобулочні вироби — 26%

макаронні вироби – на 25,8%

олія – на 24%

м'ясо та м'ясопродукти — на 23,2%

сир та м'який сир — на 23%

молоко – на 17,4%

соняшникова олія – на 14,1%

Раніше стало відомо, що в Україні найближчим часом прискоряться інфляційні процеси. Причина - відновлення економіки та зростання споживчого попиту.

Повноцінне відновлення економіки України очікується в наступних роках. За прогнозами НБУ, 2024 року економіка зросте на 4,1%, а 2025 року – ще на 6,4%. Економічна активність в Україні 2023 року залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на 2023 рік закладено ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

Скільки грошей інфляція з'їсть у кожному гаманці і скільки коштує олів'є - Олег Устенко

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