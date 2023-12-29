Як виплачуватимуть пенсії та зарплати бюджетникам 2024 року — пояснення Шмигаля

Пенсії, а також зарплати вчителів і лікарів наступного року будуть виплачуватися вчасно. Індексація пенсійних виплат відбудеться в березні 2024 року, як це передбачено законом.

У цьому в п’ятницю, 29 грудня, запевнив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому він нагадав, що наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування. У зв’язку із цим фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень.

“Наразі вже маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій”, - поінформував очільник уряду.

Денис Шмигаль також повідомив, що сьогодні було затверджено план Ukraine Facility для надання його Європейській комісії.

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“Погодження фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності”, - заявив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запросив екстрену зустріч із міжнародними донорами через “виключно високу невизначеність” щодо бюджету на 2024 рік.

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