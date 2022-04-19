Як виїхати з Дніпра 20 квітня: розклад потягів у межах України

Як виїхати з Дніпра 20 квітня: розклад потягів у межах України

У Дніпрі ситуація стабільна та контрольована. А тому з міста не курсують евакуаційні потяги.

Проте у Дніпрі перебуває багато внутрішніх переселенців, які можуть виїхати за межі області в інші регіони.

"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів у межах України, куди можна виїхати з Дніпра 20 квітня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Трускавець

16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

18:09 88/87 Козятин - Ковель

21:57 92/91 Знам’янка - П’ятихатки

22:30 179/180 Кам ́янське- Пасажирська - Дніпро

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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