Як виїхати з Дніпра 20 квітня: розклад потягів у межах України

У Дніпрі ситуація стабільна та контрольована. А тому з міста не курсують евакуаційні потяги.
Проте у Дніпрі перебуває багато внутрішніх переселенців, які можуть виїхати за межі області в інші регіони.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів у межах України, куди можна виїхати з Дніпра 20 квітня:
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
- 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Трускавець
- 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 17:30 232/231 Дніпро - Львів
- 18:09 88/87 Козятин - Ковель
- 21:57 92/91 Знам’янка - П’ятихатки
- 22:30 179/180 Кам ́янське- Пасажирська - Дніпро
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
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