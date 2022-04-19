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Як виїхати з Дніпра 20 квітня: розклад потягів у межах України

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Як виїхати з Дніпра 20 квітня: розклад потягів у межах України

У Дніпрі ситуація стабільна та контрольована. А тому з міста не курсують евакуаційні потяги.

Проте у Дніпрі перебуває багато внутрішніх переселенців, які можуть виїхати за межі області в інші регіони. 

"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів у межах України, куди можна виїхати з Дніпра 20 квітня: 

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Трускавець
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 18:09 88/87 Козятин - Ковель
  • 21:57 92/91 Знам’янка - П’ятихатки
  • 22:30 179/180 Кам ́янське- Пасажирська - Дніпро
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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