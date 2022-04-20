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Як виїхати з Дніпра 21 квітня: розклад потягів у межах України

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Як виїхати з Дніпра 21 квітня: розклад потягів у межах України

УНІАН

З Дніпра на 21 квітня не передбачено евакуаційних безкоштовних потягів.

Проте жителі міста мають можливість виїхати у більше безпечні місця в межах України. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів у Дніпрі на 21 квітня: 

  • 04:12 92/91 Одеса-Головна - Лозова
  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:57 85/86 Львів - Запоріжжя-1
  • 05:57 87/88 Ковель - Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Трускавець
  • 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна
  • 22:30 179/180 Кам'янське - Пасажирська Дніпро
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Також з міста можна виїхати приватним транспортом або ж громадським, наявність якого варто уточнити у перевізників. 

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