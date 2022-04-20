Як виїхати з Дніпра 21 квітня: розклад потягів у межах України

Як виїхати з Дніпра 21 квітня: розклад потягів у межах України

З Дніпра на 21 квітня не передбачено евакуаційних безкоштовних потягів.

Проте жителі міста мають можливість виїхати у більше безпечні місця в межах України.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів у Дніпрі на 21 квітня:

04:12 92/91 Одеса-Головна - Лозова

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:57 85/86 Львів - Запоріжжя-1

05:57 87/88 Ковель - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Трускавець

16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна

22:30 179/180 Кам'янське - Пасажирська Дніпро

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Також з міста можна виїхати приватним транспортом або ж громадським, наявність якого варто уточнити у перевізників.

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