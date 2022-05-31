Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 1 червня

Дніпро і надалі перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії.
А тому за можливості з міста все ж краще виїхати. Зробити це можна приватним транспортом, поїздами або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 1 червня в межах України:
- 05:18 88/87 Ківерці - Запоріжжя-1
- 05:33 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 05:43 86/85 Львів - Запоріжжя-1
- 06:39 42/41 Львів - Дніпро
- 07:17 92/91 Одеса-Головна - Харків-Пас
- 09:38 3/4 Львів - Запоріжжя-1
- 13:50 732/731 Дніпро - Київ-Пас
- 14:45 41/42 Козятин - Підвочиськ
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 17:10 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
- 19:00 53/54 Знам’янка - Олександрія
- 20:50 79/80 Дніпро - Київ-Пас
- 21:14 38/37 Знам’янка - Кам'янське- Пасажирська
- 21:34 86/85 Запоріжжя-1 - Львів
- 22:18 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
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