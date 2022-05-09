Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 10 травня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 10 травня

Дніпро, як і інші міста України, перебуває під постійною загрозою ракетних ударів зі сторони Росії.

А тому за можливості з міста можна виїхати у безпечніші місця, скориставшись залізничним або приватним транспортом. Наразі з міста не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте можна виїхати платними.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 10 травня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

06:40 42/41 Львів - Дніпро

09:02 176/175 Дніпро - Олександрія

09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Львів

16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

20:24 174/173 Запоріжжя-1 - Хмельницький

20:24 176/175 Кам'янське-Пасажирська - Жмеринка

21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів

21:36 88/87 Дніпро - Синельникове-1

21:57 92/91 П’ятихатки - Одеса-Головна

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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