Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 11 травня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 11 травня

Дніпро і надалі перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії.

А тому наразі з міста краще виїхати у безпечніші місця. З Дніпра можна поїхати залізничним, автобусним або приватним транспортом. Наразі з міста не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте можна виїхати платними.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 11 травня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

06:40 42/41 Львів - Дніпро

06:40 92/91 Харків-Пас - Лозова

09:02 174/173 Хмельницький - Запоріжжя-1

09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Львів

16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

19:10 53/54 Дніпро - Одеса-Головна

20:24 176/175 Кам'янське- Пасажирська - Жмеринка

21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Читайте також: