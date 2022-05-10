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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 11 травня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 11 травня

Фото: Mukachevo.net

Дніпро і надалі перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії.

А тому наразі з міста краще виїхати у безпечніші місця. З Дніпра можна поїхати залізничним, автобусним або приватним транспортом. Наразі з міста не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте можна виїхати платними. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 11 травня:

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1
  • 05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 06:40 42/41 Львів - Дніпро
  • 06:40 92/91 Харків-Пас - Лозова
  • 09:02 174/173 Хмельницький - Запоріжжя-1
  • 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Львів
  • 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 19:10 53/54 Дніпро - Одеса-Головна
  • 20:24 176/175 Кам'янське- Пасажирська - Жмеринка
  • 21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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