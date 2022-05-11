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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 12 травня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 12 травня

Фото: Getty Images

У Дніпрі, як і інших містах України, існує загроза ракетних ударів зі сторони Росії.

А тому поки з міста краще виїхати до безпечніших місць. З Дніпра можна поїхати залізничним, автобусним або приватним транспортом. Наразі з міста не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте можна виїхати платними.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 12 травня:

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
  • 06:40 42/41 Львів - Дніпро
  • 06:40 92/91 Харків-Пас - Лозова
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Львів
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 20:24 174/173 Запоріжжя-1 - Хмельницький
  • 21:26 86/85 Ім. Т.Шевченка - Львів
  • 21:36 88/87 Чуднів-Волинський - Синельникове-1
  • 21:57 92/91 Роздільна-1 - Знам’янка
  • 22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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