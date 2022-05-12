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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 13 травня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 13 травня

Набережна у Дніпрі/ Фото: Карина Бондаренко

Російські окупанти продовжують наносити по Дніпру ракетні удари.

А тому поки з міста краще виїхати до безпечніших місць. З Дніпра можна поїхати залізничним, автобусним або приватним транспортом. Наразі з міста не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте можна виїхати платними.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 13 травня:

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:09 88/87 Рожище - Ковель
  • 05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
  • 06:40 42/41 Львів - Дніпро
  • 06:40 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
  • 09:02 174/173 Гнівань - Запоріжжя-1
  • 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Львів
  • 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 19:10 53/54 Дніпро - Одеса-Головна
  • 20:24 79/80 Дніпро - Київ-Пас
  • 21:26 86/85 Ім. Т.Шевченка - Львів
  • 22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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