Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 14 травня

Дніпро, як і інші населені пункти України, перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.
А тому поки з міста краще виїхати до безпечніших місць. З Дніпра можна поїхати залізничним, автобусним або приватним транспортом. Наразі з міста не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте можна виїхати платними.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 14 травня:
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
- 06:40 42/41 Львів - Дніпро
- 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Львів
- 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 20:24 174/173 Знам’янка - Хмельницький
- 21:26 86/85 Ім. Т. Шевченка - Львів
- 21:36 88/87 Чуднів-Волинський - Синельникове-1
- 21:57 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
- 22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
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