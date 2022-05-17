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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 18 травня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 18 травня

Набережна у Дніпрі/ Фото: Карина Бондаренко

Російські окупанти і надалі загрожують Дніпру ракетними ударами.

За можливості з обласного центру все ж таки краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або ж громадським, наявність якого варто уточнювати у місцевих перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 18 травня:

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
  • 06:40 42/41 Львів - Дніпро
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Львів
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 20:24 174/173 Знам’янка - Хмельницький
  • 21:26 86/85 Ім. Т.Шевченка - Львів
  • 21:36 88/87 Чуднів-Волинський - Синельникове-1
  • 21:57 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
  • 22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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