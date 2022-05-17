Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 18 травня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 18 травня

Російські окупанти і надалі загрожують Дніпру ракетними ударами.

За можливості з обласного центру все ж таки краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або ж громадським, наявність якого варто уточнювати у місцевих перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 18 травня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1

06:40 42/41 Львів - Дніпро

09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Львів

16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів

17:00 797 Дніпро - Львів

20:24 174/173 Знам’янка - Хмельницький

21:26 86/85 Ім. Т.Шевченка - Львів

21:36 88/87 Чуднів-Волинський - Синельникове-1

21:57 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна

22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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