Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 21 травня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 21 травня

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпро ракетами.

А тому за нагоди з міста все ж краще виїхати. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або ж громадським, наявність якого варто уточнювати у місцевих перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 21 травня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:09 88/87 Рожище - Ковель

05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1

06:40 42/41 Львів - Дніпро

06:40 92/91 Олександрія - Одеса-Головна

09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Львів

16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро - Львів

19:10 53/54 Дніпро - Одеса-Головна

20:24 79/80 Дніпро - Київ-Пас

21:26 86/85 Ім. Т. Шевченка - Львів

22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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