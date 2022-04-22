Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 23 квітня

Дніпро, попри загрозу ракетних ударів зі сторони РФ, залишається відносно спокійним містом.
Також саме сюди постійно прибуває багато внутрішніх переселенців, які рятуються від жахів війни. Наразі з Дніпра немає безкоштовних евакуаційних потягів, проте їздять платні, якими можна пересуватись у межах країни.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів, які курсують через Дніпро 23 квітня:
- 04:12 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1
- 05:28 85/86 Вінниця - Хмельницький
- 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
- 09:02 174/173 Хмельницький - Запоріжжя-1
- 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т.Шевченка
- 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 17:30 232/231 Дніпро - Львів
- 19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна
- 22:30 179/180 Кам'янське-Пасажирська - Дніпро
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
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