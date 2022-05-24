Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 25 травня

У Дніпрі, як інших українських містах, існує загроза ракетних ударів з боку Росії.
А тому за можливості з міста все ж краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або ж громадським, наявність якого варто уточнювати у місцевих перевізників.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 25 травня в межах України:
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 05:09 88/87 Рожище - Ковель
- 05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
- 06:40 42/41 Львів - Дніпро
- 06:40 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
- 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Львів
- 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 19:10 53/54 Дніпро - Одеса-Головна
- 20:24 79/80 Дніпро - Київ-Пас
- 21:26 86/85 Ім. Т.Шевченка - Львів
- 22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
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