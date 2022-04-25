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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 26 квітня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 26 квітня

Церква у центрі Дніпра/ Фото: Карина Бондаренко

Дніпро, як і інші міста в Україні, перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.

З міста можна виїхати приватним транспортом, автобусами чи потягами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 26 квітня. Зазначимо, що на цей день не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів. 

Графік руху поїздів з Дніпра у межах України на 26 квітня: 

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:28 85/86 Вінниця - Хмельницький
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 09:02 174/173 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т.Шевченка
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 20:24 174/173 Дніпро - Запоріжжя-1
  • 21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Тернопіль
  • 21:36 88/87 Ім. Т.Шевченка - Ковель
  • 21:57 92/91 Знам’янка - П’ятихатки
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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