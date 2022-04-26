Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 27 квітня

Дніпро, як і інші міста, перебувають під постійною загрозою ракетних ударів.
Проте ситуація у місті контрольована. Наразі звідти можна виїхати громадським чи приватним транспортом або потягами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 27 квітня. Зазначимо, що на цей день не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів.
Графік руху поїздів з Дніпра у межах України на 27 квітня:
- 04:12 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1
- 05:28 85/86 Вінниця - Хмельницький
- 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
- 09:02 174/173 Вінниця - Запоріжжя-1
- 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т.Шевченка
- 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 17:30 232/231 Дніпро - Львів
- 19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна
- 20:24 174/173 Дніпро - Запоріжжя-1
- 21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Тернопіль
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
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