Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 27 травня

Російські окупанти продовжують загрожувати Дніпру ракетними ударами.
Загальна ж ситуація у місті наразі контрольована, проте за можливості можна виїхати у безпечніші місця.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 27 травня в межах України:
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 05:09 88/87 Рожище - Ковель
- 05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
- 06:40 42/41 Львів - Дніпро
- 06:40 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
- 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Львів
- 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 19:10 53/54 Дніпро - Одеса-Головна
- 20:24 79/80 Дніпро - Київ-Пас
- 21:26 86/85 Ім. Т. Шевченка - Львів
- 22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
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