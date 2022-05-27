Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 28 травня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 28 травня

Росіяни і надалі обстрілюють ракетами Дніпро та область.

Загальна ж ситуація у місті наразі контрольована, проте за можливості можна виїхати у безпечніші місця.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 28 травня в межах України:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1

06:40 42/41 Львів - Дніпро

09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Львів

16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів

17:00 797 Дніпро - Львів

21:26 86/85 Ім. Т. Шевченка - Львів

21:36 88/87 Чуднів-Волинський - Синельникове-1

21:57 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна

22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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