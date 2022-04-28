Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 29 квітня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 29 квітня

Дніпро перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.

Наразі з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні, якими можна виїхати в інші міста.

Так, "Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 29 квітня.

Графік руху поїздів з Дніпра у межах України на 29 квітня:

04:12 92/91 Одеса-Головна - Лозова

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

09:02 174/173 Вінниця - Запоріжжя-1

09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т.Шевченка

16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна

20:24 174/173 Дніпро - Запоріжжя-1

21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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