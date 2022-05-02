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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 3 травня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 3 травня

Фото: Ярослав Войтащук

Дніпро, як і інші міста України, перебуває під загрозою постійних ракетних ударів.

У це місто також прибувають вимушені переселенці, проте наразі з Дніпра не передбачено евакуаційних залізничних рейсів, проте є платні. Також міста можна виїхати приватними автомобілями та громадським транспортом, наявність якого варто перевірити у перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 3 травня: 

  • 04:12 92/91 Одеса-Головна - Лозова
  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1
  • 05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 09:02 176/175 Жмеринка - Запоріжжя-1
  • 09:02 174/173 Хмельницький - Запоріжжя-1
  • 09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т.Шевченка
  • 16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна
  • 20:24 176/175 Запоріжжя-1 - Жмеринка
  • 21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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