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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 30 квітня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 30 квітня

Getty Images

Дніпро перебуває під загрозою ракетних ударів з боку РФ.

А тому за можливості можна виїхати до безпечніших місць. Поки з Дніпра не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте є платні. Також з міста можна виїхати приватним транспортом. Щодо наявності громадського транспорту - це краще уточнити на автостанції або у приватних перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 30 квітня.

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 09:02 174/173 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т.Шевченка
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 20:24 174/173 Дніпро - Запоріжжя-1
  • 21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 21:36 88/87 Олександрія - Ковель
  • 21:57 92/91 П’ятихатки - Одеса-Головна
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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