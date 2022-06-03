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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 4 червня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 4 червня

Фото: Getty Images

У Дніпрі ситуація контрольована, проте місто все ще перебуває під загрозою ракетних ударів з боку Росії.

За нагоди з міста можна все ж виїхати у безпечніші міста. Зробити це можна поїздами, автобусами або приватним транспортом. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 4 червня в межах України:

  • 05:33 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:43 86/85 Львів - Запоріжжя-1
  • 06:39 42/41 Львів - Дніпро
  • 08:31 174/173 Жмеринка - Запоріжжя-1
  • 09:38 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 13:50 732/731 Дніпро - Київ-Пас
  • 14:45 41/42 Козятин - Підвочиськ
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:10 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 20:40 88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
  • 20:50 174/173 Запоріжжя-1 - Жмеринка
  • 21:14 38/37 Знам’янка - Кам'янське-Пасажирська
  • 21:34 86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 21:57 92/91 Харків-Пас - Одеса-Головна
  • 22:18 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

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