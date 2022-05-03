Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 4 травня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 4 травня

Дніпро та область, як і інші міста України, все ще перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.

Наразі з Дніпра не передбачено евакуаційних залізничних рейсів, але є платні. Також із міста можна виїхати приватними автомобілями та громадським транспортом, наявність якого варто перевірити у перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 4 травня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

09:02 176/175 Жмеринка - Запоріжжя-1

09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т.Шевченка

16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

20:24 174/173 Запоріжжя-1 - Хмельницький

21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів

21:36 88/87 Олександрія - Ковель

21:57 92/91 П’ятихатки - Одеса-Головна

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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