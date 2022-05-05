Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 6 травня

Дата публікації
Перегляди
98
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 6 травня

Фото: В'ячеслав Швець

Російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Дніпро ракетами.

А тому в місті поки все ще небезпечно перебувати. За можливості з Дніпра можна виїхати приватним транспортом, громадським або ж поїздами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 6 травня: 

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 09:02 176/175 Жмеринка - Запоріжжя-1
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Ім. Т. Шевченка
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 20:24 174/173 Запоріжжя-1 - Хмельницький
  • 21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 21:36 88/87 Олександрія - Ковель
  • 21:57 92/91 П’ятихатки - Одеса-Головна
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Читайте також:

Виступ Володимира Зеленського на Міжнародній донорській конференції на підтримку України

Виступ Володимира Зеленського на Міжнародній донорській конференції на підтримку України
Наступна публікація