Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 7 червня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 7 червня

Ситуація у Дніпрі контрольована, проте Росія і далі загрожує місту ракетними ударами.

А тому з Дніпра можна виїхати у безпечніші місця поїздами, автомобілем або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 7 червня в межах України:

05:18 88/87 Ківерці - Запоріжжя-1

05:33 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:43 86/85 Львів - Запоріжжя-1

06:39 42/41 Львів - Дніпро

07:17 92/91 Одеса-Головна - Харків-Пас

08:31 174/173 Жмеринка - Запоріжжя-1

09:38 3/4 Львів - Запоріжжя-1

13:50 732/731 Дніпро - Київ-Пас

14:45 41/42 Козятин - Підвочиськ

17:10 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

19:00 53/54 Знам’янка - Олександрія

20:50 79/80 Дніпро - Київ-Пас

21:14 38/37 Знам’янка - Кам'янське- Пасажирська

21:34 86/85 Запоріжжя-1 - Львів

22:18 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

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