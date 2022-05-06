Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 7 травня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 7 травня

Дніпро, як і інші міста України, перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії.

Попри це у місті перебуває багато внутрішніх переселенців, які рятуються від жахів війни. Наразі з міста не передбачено безкоштовних евакуаційних потягів, проте можна виїхати платними.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 7 травня:

04:12 92/91 Одеса-Головна - Лозова

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

05:09 87/88 Ковель - Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

09:02 174/173 Хмельницький - Запоріжжя-1

09:27 3/4 Львів - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Львів

16:39 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро - Львів

19:10 54/53 Дніпро - Одеса-Головна

20:24 176/175 Запоріжжя-1 - Жмеринка

21:26 86/85 Запоріжжя-1 - Львів

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

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