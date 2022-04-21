Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 22 квітня

Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 22 квітня

У Дніпрі, як і в інших українських містах, є загроза ракетних ударів з боку Росії.

А тому за можливості краще виїхати з цього міста у більш безпечне місце.

"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують через Дніпро, на 22 квітня.

Графік руху потягів з Дніпра на 22 квітня:

05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро - Лозова

09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро - Трускавець

16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів

17:00 797 Дніпро - Львів

17:30 232/231 Дніпро - Львів

18:09 88/87 Козятин - Ковель

21:57 92/91 Знам’янка - П’ятихатки

22:30 179/180 Кам ́янське- Пасажирська - Дніпро

23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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