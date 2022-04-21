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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 22 квітня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 22 квітня

Getty Images

У Дніпрі, як і в інших українських містах, є загроза ракетних ударів з боку Росії.

А тому за можливості краще виїхати з цього міста у більш безпечне місце. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують через Дніпро, на 22 квітня. 

Графік руху потягів з Дніпра на 22 квітня: 

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро - Трускавець
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро - Львів
  • 18:09 88/87 Козятин - Ковель
  • 21:57 92/91 Знам’янка - П’ятихатки
  • 22:30 179/180 Кам ́янське- Пасажирська - Дніпро
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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