Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 22 квітня

У Дніпрі, як і в інших українських містах, є загроза ракетних ударів з боку Росії.
А тому за можливості краще виїхати з цього міста у більш безпечне місце.
"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують через Дніпро, на 22 квітня.
Графік руху потягів з Дніпра на 22 квітня:
- 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 06:23 796/795 Дніпро - Лозова
- 09:27 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро - Трускавець
- 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
- 17:00 797 Дніпро - Львів
- 17:30 232/231 Дніпро - Львів
- 18:09 88/87 Козятин - Ковель
- 21:57 92/91 Знам’янка - П’ятихатки
- 22:30 179/180 Кам ́янське- Пасажирська - Дніпро
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
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