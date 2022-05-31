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Як виїхати з Харкова 1 червня: графік руху потягів у межах України

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Як виїхати з Харкова 1 червня: графік руху потягів у межах України

Російські окупанти і надалі обстрілюють Харків, вбиваючи цивільних жителів просто на вулицях.

А тому до міста поки краще ще не повертатись, а за нагоди - виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 1 червня в межах України:

  • 13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас
  • 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Харків-Пас - Одеса-Головна

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