Як виїхати з Харкова 1 червня: графік руху потягів у межах України

Російські окупанти і надалі обстрілюють Харків, вбиваючи цивільних жителів просто на вулицях.
А тому до міста поки краще ще не повертатись, а за нагоди - виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 1 червня в межах України:
- 13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Харків-Пас - Одеса-Головна
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