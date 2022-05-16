Як виїхати з Харкова 17 травня: графік руху потягів у межах України

Після того, як ЗСУ відтіснили російських окупантів з Харкова, до міста повертається все більше людей.
Проте місцева влада застерігає, що наразі у Харкові все ще небезпечно перебувати через загрози ракетних ударів. Виїхати з міста можна потягами та приватним транспортом.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 17 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький
Читайте також:
- Як виїхати з Києва 14 травня: графік потягів у межах України та за кордон
- Росіяни влаштували "фільтрацію" у кожному захопленому місті - Денісова
- У Харкові рятувальники розбирають зруйновані окупантами будівлі (фото)