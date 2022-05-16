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Як виїхати з Харкова 17 травня: графік руху потягів у межах України

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Як виїхати з Харкова 17 травня: графік руху потягів у межах України

Фото: Getty Images

Після того, як ЗСУ відтіснили російських окупантів з Харкова, до міста повертається все більше людей.

Проте місцева влада застерігає, що наразі у Харкові все ще небезпечно перебувати через загрози ракетних ударів. Виїхати з міста можна потягами та приватним транспортом. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 17 травня:

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
  • 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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