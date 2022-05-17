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Як виїхати з Харкова 18 травня: графік руху потягів у межах України

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Як виїхати з Харкова 18 травня: графік руху потягів у межах України

Харків поступово повертається до життя.

Адже ЗСУ відтіснили російських окупантів від обласного центру і вони більше не можуть артилерією обстрілювати місто. Проте в Харкові все ще залишається загроза ракетних ударів. А тому до міста поки не варто повертатись, а за можливості краще виїхати у безпечніші місця. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 18 травня:

  • 08:30 753 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
  • 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
  • 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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