Як виїхати з Харкова 2 червня: графік руху потягів у межах України

Росіяни і надалі загрожують Харкову ракетними та артилерійськими ударами.
А тому до міста поки краще не повертатись, а за нагоди краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 2 червня в межах України:
- 08:30 725 Харків-Пас - Київ-Пас
- 13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас
- 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 17:07 92/91 Харків-Пас - Одеса-Головна
- 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
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