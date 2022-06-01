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Як виїхати з Харкова 2 червня: графік руху потягів у межах України

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Як виїхати з Харкова 2 червня: графік руху потягів у межах України

Фото: Getty Images

Росіяни і надалі загрожують Харкову ракетними та артилерійськими ударами.

А тому до міста поки краще не повертатись, а за нагоди краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 2 червня в межах України:

  • 08:30 725 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас
  • 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 17:07 92/91 Харків-Пас - Одеса-Головна
  • 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

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