Як виїхати з Харкова 20 травня: графік руху потягів у межах України

Як виїхати з Харкова 20 травня: графік руху потягів у межах України

До Харкова щодня повертаються його жителі, які на початку тікали від жахів війни.

Проте у місті все ще небезпечно перебувати через загрози ракетних обстрілів. А тому до міста поки не варто повертатись, а за можливості краще виїхати у безпечніші місця.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 20 травня:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород

15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна

18:53 21/22 Київ-Пас - Львів

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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