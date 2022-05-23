Як виїхати з Харкова 24 травня: графік руху потягів у межах України

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків.
Через це у місті все ще небезпечно перебувати, хоч місцеві жителі активно повертаються додому. Проте місцева влада рекомендує людям все ж перебувати у безпечнішому місці.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 24 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
- 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
- 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький
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