Як виїхати з Харкова 25 травня: графік руху потягів у межах України

Після того, як ЗСУ відкинули російських окупантів від Харкова, до міста активно повертаються його мешканців.
Проте росіяни все ще обстрілюють Харків ракетами, а тому там і надалі небезпечно перебувати. А за можливості все ж краще виїхати з міста.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 25 травня:
- 08:30 753 Харків-Пас - Львів
- 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький
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