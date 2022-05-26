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Як виїхати з Харкова 27 травня: графік руху потягів у межах України

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Як виїхати з Харкова 27 травня: графік руху потягів у межах України

Російські окупанти знову поновили обстріли Харкова.

Так, 26 травня росіяни обстріляли центр міста, через що загинуло уже 7 людей. А тому до Харкова все ще небезпечно повертатись, а краще - виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або ж автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 26 травня в межах України:

  • 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
  • 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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