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Як виїхати з Харкова 28 травня: графік руху потягів у межах України

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Як виїхати з Харкова 28 травня: графік руху потягів у межах України

Харків перебуває під загрозою ракетних та артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.

А тому місцевим жителям поки краще не повертатись додому, а за можливості виїхати у безпечніші місця, адже загарбники продовжують обстрілювати житлові будинки та цивільну інфраструктуру. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 28 травня в межах України:

  • 13:34 755 Харків-Пас - Львів
  • 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
  • 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
  • 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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