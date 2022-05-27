Як виїхати з Харкова 28 травня: графік руху потягів у межах України

Як виїхати з Харкова 28 травня: графік руху потягів у межах України

Харків перебуває під загрозою ракетних та артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.

А тому місцевим жителям поки краще не повертатись додому, а за можливості виїхати у безпечніші місця, адже загарбники продовжують обстрілювати житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 28 травня в межах України:

13:34 755 Харків-Пас - Львів

13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород

15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна

18:53 21/22 Київ-Пас - Львів

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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