Як виїхати з Харкова 3 червня: графік руху потягів у межах України

Як виїхати з Харкова 3 червня: графік руху потягів у межах України

Російські окупанти і надалі обстрілюють Харків.

А тому в місті все ще небезпечно перебувати. Також місцева влада та військові рекомендують жителям Харкова не повертатись додому та перечекати у безпечніших місцях.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 3 червня в межах України:

08:30 725 Харків-Пас - Київ-Пас

13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас

15:06 17/18 Львів - Знам’янка

18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Харків-Пас - Одеса-Головна

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