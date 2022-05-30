Як виїхати з Харкова 31 травня: графік руху потягів у межах України

Як виїхати з Харкова 31 травня: графік руху потягів у межах України

Частина Харківської області все ще перебуває в окупації, а російські вбивці і надалі обстрілюють Харків.

А тому до міста поки краще ще не повертатись, а за нагоди - виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 31 травня в межах України:

13:34 755 Харків-Пас - Львів

15:06 17/18 Львів - Знам’янка

18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Харків-Пас - Одеса-Головна

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