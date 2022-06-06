Як виїхати з Харкова 7 червня: графік руху потягів у межах України

У Харкові все ще небезпечно перебувати через загрозу обстрілів з боку Росії.
А тому до міста зараз краще не повертатися, а за можливості виїхати до інших місць.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 4 червня в межах України:
- 08:30 725 Харків-Пас - Київ-Пас
- 13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас
- 15:06 17/18 Львів - Знам’янка
- 18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Харків-Пас - Одеса-Головна
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