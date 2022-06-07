Як виїхати з Харкова 8 червня: графік руху потягів у межах України

Як виїхати з Харкова 8 червня: графік руху потягів у межах України

Росія продовжує нещадно обстрілювати Харків, вбиваючи людей посеред вулиць та їхніх помешкань.

А тому до міста зараз краще не повертатися, а за можливості виїхати до інших місць.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 8 червня в межах України:

08:30 725 Харків-Пас - Київ-Пас

13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас

15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

17:07 92/91 Харків-Пас - Одеса-Головна

18:53 21/22 Київ-Пас - Львів

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

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