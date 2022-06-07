Як виїхати з Харкова 8 червня: графік руху потягів у межах України

Росія продовжує нещадно обстрілювати Харків, вбиваючи людей посеред вулиць та їхніх помешкань.
А тому до міста зараз краще не повертатися, а за можливості виїхати до інших місць.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 8 червня в межах України:
- 08:30 725 Харків-Пас - Київ-Пас
- 13:34 723 Полтава Київська - Київ-Пас
- 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 17:07 92/91 Харків-Пас - Одеса-Головна
- 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
Читайте також:
- Щоб зменшити тиск на порти: ВМС України відтіснили російський флот на 100 км – ІВВ
- Як виїхати зі Львова 8 червня: графік руху поїздів у межах України та за кордон
- Ситуація на Миколаївщині погіршилась - Кім