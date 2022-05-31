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Як виїхати з Києва 1 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Києва 1 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Фото: pixabay.com

Російські окупанти і надалі загрожують Києву ракетними ударами.

А тому до столиці поки варто не повертатись, а за нагоди перебувати у безпечніших місцях. Виїхати з Києва зараз можна залізницею, приватним транспортом або ж автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон та в межах України, на 1 червня. 

Графік руху потягів, які 1 червня курсують з Києва за кордон:

  • 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
  • 12:11 749/750 Київ-Пас - Відень
  • 19:13 67/68 Люблин - Ковель

Графік руху платних потягів, які 1 червня курсують з Києва:

  • 00:31 259/260 Вінниця - Козятин
  • 00:31 258/257 Чернігів - Івано-Франківськ
  • 02:41 45/46 Свалява - Харків-Пас
  • 03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 06:02 732/731 Київ-Пас - Дніпро
  • 06:45 722 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 06:59 22/21 Тернопіль - Миргород
  • 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
  • 12:11 749/750 Київ-Пас - Львів
  • 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
  • 13:20 724 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 13:38 780/779 Київ-Пас - Суми
  • 15:02 55/56 Яремче - Тернопіль
  • 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
  • 15:18 702 Київ-Пас - Чернігів
  • 16:02 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
  • 16:02 792/791 Київ-Пас - Кременчук
  • 16:21 769/770 Хмельницький - Деражня
  • 17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
  • 17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
  • 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 18:44 57/58 Київ-Пас - Ворохта
  • 18:44 59/60 Київ-Пас - Чоп
  • 19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
  • 19:48 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 20:29 743 Київ-Пас - Львів
  • 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 21:08 49/50 Тернопіль - Хмельницький
  • 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Острог - Ковель
  • 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
  • 21:32 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
  • 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці
  • 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
  • 22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас
  • 23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький

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