Як виїхати з Києва 10 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Влада Києва повідомила, що після 9 травня уже можна повертатись до столиці.
Проте наразі місто і далі перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії, а тому за можливості все ж краще і надалі перебувати у безпечнішому місці.
Наразі з Києва можна виїхати приватним транспортом, громадським або ж залізницею. Зі столиці також можна виїхати і безкоштовним евакуаційним потягом.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 10 травня.
Графік руху евакуаційних потягів, які 10 травня курсують з Києва:
- 22:47 46/45 Лозова - Ужгород
Графік руху потягів, які 10 травня курсують з Києва за кордон:
- 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
- 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава
Графік руху платних потягів, які 10 травня курсують з Києва:
- 03:18 21/22 Київ-Пас - Львів
- 06:30 174/173 Запоріжжя-1- Хмельницький
- 06:30 176/175 Кам'янське-Пасажирська - Жмеринка
- 06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
- 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
- 12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
- 13:38 779/780 Київ-Пас - Суми
- 14:20 45/46 Ужгород - Лозова
- 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
- 15:02 55/56 Фастів - Львів
- 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
- 17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
- 17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
- 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
- 19:48 95/96 Київ-Пас - Ворохта
- 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 20:12 49/50 Козятин - Трускавець
- 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
- 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
- 22:22 7/8 Київ-Пас - Тернопіль
- 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
- 22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас
- 23:05 176/175 Дніпро - Олександрія
- 23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
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