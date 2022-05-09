Як виїхати з Києва 10 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 10 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Влада Києва повідомила, що після 9 травня уже можна повертатись до столиці.

Проте наразі місто і далі перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії, а тому за можливості все ж краще і надалі перебувати у безпечнішому місці.

Наразі з Києва можна виїхати приватним транспортом, громадським або ж залізницею. Зі столиці також можна виїхати і безкоштовним евакуаційним потягом.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 10 травня.

Графік руху евакуаційних потягів, які 10 травня курсують з Києва:

22:47 46/45 Лозова - Ужгород

Графік руху потягів, які 10 травня курсують з Києва за кордон:

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

Графік руху платних потягів, які 10 травня курсують з Києва:

03:18 21/22 Київ-Пас - Львів

06:30 174/173 Запоріжжя-1- Хмельницький

06:30 176/175 Кам'янське-Пасажирська - Жмеринка

06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас

07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:38 779/780 Київ-Пас - Суми

14:20 45/46 Ужгород - Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Фастів - Львів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

19:48 95/96 Київ-Пас - Ворохта

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Козятин - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас - Тернопіль

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас

23:05 176/175 Дніпро - Олександрія

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

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