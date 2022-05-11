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Як виїхати з Києва 12 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Києва 12 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Фото: УНІАН

У столиці України все ще небезпечно перебувати через загрози ракетних обстрілів зі сторони Росії.

А тому місцеві жителі можуть виїхати у безпечніші місця в Україні або за кордон. З Києва можна виїхати приватним транспортом, громадським або ж залізницею. Зі столиці також можна виїхати і безкоштовним евакуаційним потягом. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 12 травня.

Графік руху евакуаційного потягу, який 12 травня курсує з Києва:

  • 22:47 46/45 Лозова - Ужгород

Графік руху потягів, які 12 травня курсують з Києва за кордон:

  • 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
  • 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
  • 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

Графік руху платних потягів, які 12 травня курсують з Києва:

  • 03:18 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 06:30 174/173 Запоріжжя-1 - Хмельницький
  • 06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас
  • 06:59 22/21 Тернопіль - Миргород
  • 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
  • 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
  • 13:38 779/780 Київ-Пас - Суми
  • 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський
  • 15:02 55/56 Яремче - Тернопіль
  • 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
  • 17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
  • 17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
  • 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
  • 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
  • 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
  • 19:48 95/96 Київ-Пас - Ворохта
  • 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 20:12 49/50 Козятин - Трускавець
  • 20:21 57/58 Київ-Пас - Хоростків
  • 20:21 59/60 Фастів - Чоп
  • 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
  • 21:28 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
  • 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 22:22 7/8 Київ-Пас - Тернопіль
  • 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
  • 22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас
  • 23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

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